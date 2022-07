Moordenaar na 35 jaar ontmaskerd: ’Gerechtigheid kent geen einddatum’

Het ging om twee moorden en een poging daartoe. Shannon Ros Lloyd (23) werd in 1987 dood gevonden in een kamer die ze huurde. Ze was seksueel misbruikt en gewurgd. In 1989 vermoordde Smith een tweede vrouw, Renee Cuevas (27). Beide zaken waren onopgelost tot een dna-match de vermoedelijke dader aanwees.

Smith pleegde in 1999 op 39-jarige leeftijd zelfmoord. Dit gebeurde nadat hij verdacht werd van poging tot moord op een derde vrouw in Las Vegas. Het lukte haar echter om te ontsnappen, stellen de lokale autoriteiten.

De vrouw moest vechten voor haar leven. ,,Het kwaad in hem. Ik wist dat als ik niet zou vechten, ik zou sterven”, zei de onbekende vrouw in een verklaring gepubliceerd door het Amerikaanse Openbaar Ministerie. ,,Het was verschrikkelijk. De dingen die hij deed en zei. Hij vertelde me dat hij me ging vermoorden.”

Bij zijn aanhouding kregen onderzoekers zijn dna in handen, maar pas toen ze genealogische tests gebruikten - waarmee ze een stamboom van de moordenaar konden maken op basis van het dna dat hij achterliet - identificeerden ze Smith. En zo kregen familie en vrienden van de slachtoffers na al die tijd antwoorden op hun vragen. Het Openbaar Ministerie in Orange County: ,,Gerechtigheid kent geen einddatum.”

Bekijk ook: Man 47 jaar na moord alsnog opgepakt dankzij koffiebeker

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.