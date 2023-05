Brit (23) bekent hack bij Twitter: Wilders, Biden, Musk, Gates, Kanye West de dupe

De hacker, die online de schuilnaam PlugwalkJoe gebruikte, was in 2021 opgepakt in het Spaanse Estepona. Eind april leverde Spanje hem uit aan de Verenigde Staten. Na zijn bekentenis hoort hij op 23 juni wat zijn straf wordt. Hij zou enkele tientallen jaren gevangenisstraf kunnen krijgen. Als onderdeel van een schikking heeft de Brit beloofd dat hij afstand doet van bijna 800.000 dollar aan opbrengsten, omgerekend ruim 729.000 euro. Ook moet hij slachtoffers schadeloos stellen. Volgens een van de aanklagers heeft de man „een indrukwekkend spoor van vernieling achtergelaten.”

In juli 2020 wisten O’Connor en anderen toegang te krijgen tot programma’s die Twitter gebruikte om het platform te beheren. Ze konden de controle over accounts overnemen en anderen toegang geven tot die accounts. Ze verkochten die controle. Ook gebruikten ze de toegang om anderen op te lichten. Zo verschenen er oproepen om bitcoins over te maken op de profielen van bedrijven als Apple en Uber en van prominenten als de toenmalige presidentskandidaat Joe Biden, zakenmensen als Bill Gates, Jeff Bezos en Michael Bloomberg, rapper Kanye West en miljardair Elon Musk, die later Twitter kocht.

PlugwalkJoe had in 2019 toegang weten te krijgen tot het Snapchat-account van actrice Bella Thorne. Hij dreigde naaktfoto’s van haar te publiceren. Om hem dat wapen uit handen te nemen, publiceerde zij toen zelf de naaktfoto’s. De hacker drong in 2020 het TikTok-account binnen van Addison Rae Easterling, die met bijna 89 miljoen volgers een van de populairste gebruikers is. PlugwalkJoe wordt ook gestraft omdat hij de politie meerdere keren naar het huis van een minderjarige gestuurd heeft door zich voor te doen als dat kind en valse meldingen te doen. Verder heeft hij geld gestolen bij een bedrijf dat handelt in virtueel geld.