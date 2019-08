’Aanslagpleger was Russische geheim agent’

Een duiker vist het pistool op dat door een Russische geheim agent gebruikt werd om de Georgiër Khangoshvili mee te vermoorden. Ⓒ foto AFP

BERLIJN - De man die opgepakt is als verdachte van de moordaanslag op een Georgische burger in Berlijn vorige week vrijdag was in het bezit van een paspoort dat te herleiden is naar de Russische geheime militaire dienst GROe.