Weer heibel over Lelystad Airport

Een activist is met veel kabaal uit het comité gestapt, omdat hij bewust vertrouwelijke informatie lekte.

Leon Adegeest concludeerde na een besloten overleg met ambtenaren dat verdere groei van Lelystad Airport mogelijk is tot maximaal 60.000 vluchten in plaats van de afgesproken 45.000. Hij bracht het verhaal op eigen houtje naar buiten. Dat zet naar verluidt kwaad bloed in het bolwerk van omwonenden van de nieuwe polderluchthaven die in april 2019 zou moeten openen. Dat is nog onzeker.

„Het was allang bekend dat er bandbreedtes zijn om het plafond wat op te rekken als er komende jaren stillere vliegtuigen worden ingezet. Dat neemt niet weg dat we allemaal strijden om de lawaaiige laagvliegroutes van tafel te krijgen. Dat zullen we vrijdag ook aan de minister laten weten aan de hand van de gecorrigeerde herriecijfers in het omstreden milieueffectrapport”, zei woordvoerder Jan Rooijakkers maandagavond tegenover De Telegraaf.

Het ministerie van Infrastructuur noemt het verhaal van Adegeest ’onzin’. Minister Van Nieuwenhuizen stelt dat verhoging van de afgesproken 45.000 vluchten totaal niet aan de orde is. Zij spreekt van ’een puur theoretische kwestie’.

„Ik begrijp Adegeest wel, maar we hebben alleen naar rekenmodellen gekeken en niet naar het concrete beleid”, reageert voorzitter Alexander ter Kuile van Bewonersdelegatie Lelystad Airport diplomatiek.

Adegeest zou na zijn ’stunt’ gesommeerd zijn door zijn tien medecommissieleden om op te stappen. Zelf ontkent hij dat met klem. Ter Kuile wil niks kwijt over details: „Ik respecteer dat hij consequenties heeft getrokken. Maar ik had dit zelf niet zo gedaan.”

’Ongeleide projectielen’ als Adegeest, die vanuit actiegroep HoogOverijssel doorgaat met zijn strijd, lijken de discussies rond Lelystad Airport, nodig om ruimte te creëren voor het overvolle Schiphol, te beheersen, maar ook te vertroebelen.

Secretaris Johan Weggeman van de Alderstafel Lelystad, al jaren het formele inspraakorgaan in de hele kwestie, laat weten dat reparatie van de milieueffectrapportage van Lelystad Airport topprioriteit heeft. Bewoners en ondernemers onder de aanvliegroutes voelen zich belazerd door foute geluidscijfers.

’Wangedrocht’

Het vertrouwen in de regering heeft een fikse deuk opgelopen. „Dat gevoel blijft ook nu nog steeds bij het bewonerscomite hangen”, zegt Rooijakkers. „Vrijdag slaan we spijkers met koppen. Lelystad Airport is volgens ons hoe dan ook een wangedrocht.”

Volgens Weggeman is het niet uitgesloten dat ook de Alderstafel gaat besluiten een nieuw advies aan de minister uit te brengen. „Dat hangt af van de correcte cijfers. Die gaan we nauwgezet bekijken.”

Volgens bronnen in de luchtvaart zou het vliegveld van Lelystad op de langere termijn kunnen groeien naar 100.000 vluchten. Volgens Weggeman is daarvoor echter een nieuw Luchthavenbesluit nodig. „Dan moeten alle procedures over worden gedaan. Daarvoor is het kabinet en de Tweede Kamer aan zet”, meent hij.

Eerst is een complexe herindeling van het Nederlandse luchtruim nodig. Dat kan volgens Luchtverkeersleiding Nederland niet voor 2023. Tot die tijd zijn maximaal 10.000 vluchten mogelijk in Lelystad.