Nieuwe mysterieuze longziekte gelinkt aan e-sigaret

De ziekte zou volgens experts in de Washington Post verband kunnen houden met de snel oprukkende elektronische sigaret.

Veel slachtoffers zijn tieners en jong volwassenen. Overeenkomst is dat ze allemaal e-sigaretten rookten. Een flink aantal zou op de intensive care zijn opgenomen en aan de beademing liggen. Het is volgens de doktoren nog maar de vraag of de patiënten er volledig bovenop komen, aldus de Post.

Dezelfde klachten

De slachtoffers kwamen allemaal naar het ziekenhuis met dezelfde klachten. Ze hadden problemen met ademhalen en pijn op de borst. Ook hebben ze vaak koorts, een hardnekkige hoest en moeten ze overgeven of hebben ze diarree.

Volgens de gezondheidsdiensten in Amerika zijn er nu 31 zaken bevestigd en nog 94 gevallen in onderzoek die er erg op lijken.

De patiënten vertelden in het ziekenhuis allemaal verschillende manieren van roken van de e-sigaret. Er zitten ook gevallen bij van thuis doe-het-zelvers en producten gebaseerd op marihuana of andere drugs.

Fabrikant en marktleider Juul zegt tegen de Washington Post alle ziektegevallen te bestuderen.

Amateurs

Gregory Conley zegt namens de vereniging van fabrikanten dat tien miljoen mensen in de VS de apparaten gebruiken en dat er ’geen ernstige gezondheidsproblemen bekend zijn’. Volgens hem gaat het soms wel fout met door ’amateurs gemaakte’ apparaten. „Daar zit vaak THC in of een illegale drug, en geen nicotine.”

Toch risico’s

De National Academies of Sciences in Amerika concludeerde onlangs dat E-sigaretten minder schadelijk zijn dan de echte, maar dat er toch gezondheidsrisico’s zijn.

De krant sprak met de 26-jarige Dylan Nelson uit Wisconsin die in het ziekenhuis terechtkwam na een jaar aan de e-sigaret. Zijn moeder waarschuwt nu in de Post dat ouders moeten uitkijken met de elektronische variant.