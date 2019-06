Lichaam vermiste Anja Schaap gevonden

Of er sprake is van een misdrijf, kan de politie niet zeggen. De familie is op de hoogte gesteld.

Anja verdween in de nacht van 28 op 29 mei na een bezoekje aan een café in Katwijk. Ze zat hier aan de bar met een man die een familielid zou zijn. Na het kroegbezoek wandelde ze uren door Katwijk. Camera’s legden vast dat ze in ieder geval tot zo’n drie uur rondliep, maar later registreerde een camera ook iemand die op haar leek.

Een getuige zag haar mogelijk rond zes uur in de ochtend. De tas van Anja Schaap werd kort na haar vermissing in de buurt van haar woning teruggevonden, maar Anja bleek spoorloos. In de afgelopen weken is door politie, veteranen en vrijwilligers gezocht naar de Katwijkse.

