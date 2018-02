Moeder Natalee Holloway eist miljoenen van documakers

In de aanklacht valt te lezen dat de makers van The Disappearance of Natalee Holloway haar zover hadden gekregen dat ze DNA afstond, meldt AP. Ze claimden namelijk de resten van haar verdwenen dochter te hebben gevonden. Beth heeft daardoor naar eigen zeggen een verschrikkelijke tijd beleefd met veel onzekerheid. Het wachten op nieuws heeft de vrouw „compleet verwoest”. Natalee werd nooit gevonden.

Holloway, leerkracht in Alabama, denkt dat de producers wisten dat de resten niet van Natalee konden zijn. De 6-delige serie van NBC’s Oxygen Media zou ’een gescript, vooraf geplande farce’ zijn.

Natalee verdween in mei 2005 spoorloos tijdens een vakantie met studievrienden op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien in gezelschap van Nederlander Joran van der Sloot, die momenteel in Peru een straf uitzit van 28 jaar voor de moord op Stephany Flores Ramirez (21).