Vrachtwagen geschaard op A27: Merwedebrug dicht

De verwachting is dat de sneeuwval zich de komende uren verder noordwaarts uitbreidt en daarbij intensiveert. meldde Weer.nl eerder. Vanaf middernacht geldt code rood omdat door de combinatie van de sneeuw en de harde wind grote overlast wordt verwacht.

Op veel plaatsen kan tot zondagavond 10 tot 20 centimeter sneeuw vallen, in het oosten en zuidoosten plaatselijk meer. In het noorden en in het uiterste zuiden lijken de hoeveelheden geringer te zijn.

Meer ongelukken

Elders is een automobilist met hoge snelheid tegen een paal gebotst. Een omstander die het ongeval zag gebeuren heeft eerste hulp verleend, meldt een fotograaf ter plaatse in Den Haag. De automobilist is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.

Een automobilist is op de A27 ter hoogte van Breda in een slip geraakt en kwam 180 graden gedraaid weer tot stilstand. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig losgetrokken uit de sneeuw.