300.000 babypalingen onderschept op Schiphol

Ze waren op doorreis vanuit Portugal naar Maleisië en hadden acht grote identieke koffers bij zich. Dat trok de aandacht van de beveiliging op de luchthaven, die de douane inschakelde. De koffers bleken vol te zitten met plastic zakken die gevuld waren met water en kleine aaltjes. De NVWA heeft vervolgens de 105 kilo aan glasaal in beslag genomen.

Paling is een beschermde diersoort en de export daarvan is aan strenge regels gebonden. Vorige maand werden er in het Grevelingenmeer nog miljoenen glasaaltjes uitgezet om de palingstand te herstellen. De diertjes die nu gevonden zijn worden ook in de Nederlandse wateren losgelaten.