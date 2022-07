Verpleegkundige uit beroep gezet na grensoverschrijdend gedrag

De verpleegkundige werkte op een gesloten psychiatrische afdeling en ontmoette daar de patiënte, die een zelfmoordpoging had ondernomen. De verpleegkundige werd op slag verliefd op haar en nadat ze diezelfde dag de instelling had verlaten, zocht hij contact met haar via Facebook. Ze spraken een paar keer af en hadden seks. De verpleegkundige deed er alles aan om de relatie geheim te houden, totdat dat niet meer lukte.

De verpleegkundige erkende tegenover het college dat hij in strijd met alle regels heeft gehandeld en de patiënte in een kwetsbare situatie heeft gebracht. „Hij heeft destijds wel overwogen om het bespreekbaar te maken op het werk, maar hij schaamde zich en was doodsbang voor de gevolgen”, aldus een woordvoerder van het college.

Dat vindt dat de verpleegkundige de voor hem geldende normen ernstig heeft overtreden. „Daarnaast heeft de verpleegkundige zijn eigen belangen vooropgesteld, in plaats van die van patiënte. Hij is niet transparant geweest door binnen de instelling geen openheid te geven. Bovendien heeft hij druk op patiënte gelegd om het contact met hem te verzwijgen. Hieruit blijkt een gebrek aan inzicht en verantwoordelijkheid.”

