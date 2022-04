Ministerie van Justitie en Veiligheid bereidt zich voor op de komst 150.000 vluchtelingen uit Oekraïne

Volgens de topambtenaar van Justitie en Veiligheid ’durft op dit moment niemand te zeggen welk aantal het wordt’. „Het is fluïde en we weten niet wat Poetin allemaal gaat doen.” Maar de voorbereiding is gericht op flinke aantallen als 100.000, of zelfs 150.000.

Ingrid Hoogstrate, programmadirecteur Asiel en Migratie van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG), benadrukt dat opvang valt of staat met voldoende ’menskracht, locaties, draagvlak en financiën’. Op dit moment hoort ze van gemeenten dat opvang goed op gang komt en dat er nog plaats is voor nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne.

50.000 plaatsen

Veiligheidsregio’s proberen op vrijwillige basis zo snel mogelijk 50.000 plaatsen beschikbaar te stellen. Volgens Hoogstrate zitten er op dit moment 23.000 mensen in die gemeentelijke opvang.

Ze waarschuwt wel dat de druk op gemeenten groot is. „We horen van gemeenten dat ze aan hun taks zitten en dat het ten koste gaat van reguliere dienstverlening.” Dat kan weer ten koste gaan van draagvlak, zegt ze. „Als de reguliere dienstverlening onder druk komt, dan het draagvlak minder worden en dan hebben we echt een probleem met elkaar.”

’Blik opvanglocaties’

Bovendien ziet Hoogstrate dat ’er geen blik opvanglocaties kan worden opengetrokken’, omdat lege panden die bewoond kunnen worden schaars zijn. Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad het staatsnoodrecht bekrachtigd, waardoor burgemeesters verantwoordelijk zijn. Daardoor is ’nee’ zeggen tegen opvang geen optie meer.

De vergaande Wet verplaatsing bevolking regelt dat. JenV-ambtenaar Ter Heerdt vindt die inzet passen bij de situatie, al wordt dat door critici betwist. „Je kunt zeggen dat er dringende omstandigheden zijn, want er komen grote groepen binnen.” Ter Heerdt zegt bovendien dat burgemeester het ook wel prettig vinden dat er nu duidelijke kaders zijn, ook in financieel opzicht.

Tot nu toe zijn twee artikelen van de ingrijpende wet geactiveerd, waardoor burgemeester de wettelijke taak hebben op te vangen. Een ander veelbesproken artikel, waarmee panden kunnen worden gevorderd voor opvang, is nog niet in werking gesteld. „Dat ligt op de plank, maar is niet aan de orde”, zegt Ter Heerdt. In kabinetskringen valt echter te horen dat een beroep op dat artikel wel degelijk nodig is als opvangplaatsen schaarser worden en de vluchtelingenstroom blijft aanhouden.