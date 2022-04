Ondanks rood reisadvies gaat FlixBus weer rijden naar Kiev

Op de website van de busmaatschappij zijn al reizen te boeken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om dinsdag van Maastricht naar Kiev te reizen, met een overstap in Warschau. Bij de reis staat een indicatie dat de bus „halfvol” zit. Een woordvoerder van FlixBus Benelux was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Vanwege de oorlog in Oekraïne werden de busroutes eerder opgeheven.

Volgens de website van de Rijksoverheid is de kleurcode van het reisadvies in Oekraine rood: „Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe.”