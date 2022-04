Ondanks rood reisadvies gaat FlixBus weer rijden naar Kiev: ’Oekraïners willen terug’

De busmaatschappij zegt dat steeds meer mensen teruggaan naar Oekraïne: ongeveer de helft van de mensen die Oekraïne hebben verlaten, wil volgens FlixBus terugkeren. Het bedrijf wil daarom een „veilige, comfortabele en betaalbare” reis mogelijk maken. Op de website van de busmaatschappij zijn al reizen te boeken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om dinsdag van Maastricht naar Kiev te reizen, met een overstap in Warschau. Bij de reis staat een indicatie dat de bus „halfvol” zit.

Overstap

Een woordvoerder van FlixBus laat weten dat er behalve naar Kiev gereden wordt naar zeven andere Oekraïense steden, waaronder Lviv. Met ingang van maandag is het mogelijk om vanuit Nederland te reizen naar die Oekraïense bestemmingen, met een overstap in Warschau of Praag.

Vanwege de oorlog in Oekraïne werden de busroutes eerder gestaakt. Oekraïense busmaatschappijen die reizigers het land in brengen, beweren volgens de woordvoerder van FlixBus dat het momenteel veilig genoeg is om de Oekraïense grens te passeren. Volgens de website van de Rijksoverheid is de kleurcode van het reisadvies in Oekraine rood: „Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe.”