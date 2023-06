Topless zwemmen in Amsterdam over zomer getild: ’Zonde, nu zijn warme maanden’

„Het is natuurlijk teleurstellend dat het zo lang moet duren”, zegt Ilana Rooderkerk. De D66-fractievoorzitter riep sportwethouder Sofyan Mbarki (PvdA) vorige maand op om topless zwemmen toe te staan in Amsterdamse zwembaden. Mbarki liet weten dat te regelen als de wens er was. En die was er dus. Maar dinsdag bleek dat uitwerking van de toezegging vermoedelijk pas ná de zomer komt.

Tekst gaat verder onder de video. Video: begin mei ging Jeroen Holtrop Amsterdam in om met inwoners te praten over het plan.

„Het is een duidelijk verzoek geweest om dit mogelijk te maken”, reageert Rooderkerk. Ze liet zich inspireren door een feministische overwinning in Berlijn. De Duitse ombudsman bepaalde dat vrouwen gewoon topless mogen zwemmen, net als mannen.

De D66’er hield Mbarki daarom voor dat Amsterdam niet achter kon blijven. „Free the nipple!”, klonk haar oproep. De wethouder vond het ook ’in de geest van de vrije stad’ passen. Maar een snel besluit blijft uit.

„Heel erg zonde, aangezien nu de warme maanden zijn”, zegt Rooderkerk. „Veel mensen willen naar het zwembad, ook de buitenbaden. Dan moet het mogelijk zijn om te zwemmen zoals vrouwen het willen. De voorschriften mogen echt niet van de Grondwet. Pas het dan aan. Waarom moet daar heel veel tijd over heen gaan? Wij gaan hier als gemeente over. Wat mij betreft had het al geregeld moeten zijn.”

Rooderkerk kreeg naar aanleiding van haar voorstel veel reacties. „Meerdere vrouwen zeggen dat ze wel topless zouden willen zwemmen, áls het mocht. Anders levert dat heel ongemakkelijke situaties op. Ze wachten op het moment dat het netjes is aangepast in de badvoorschriften.”

’Geen signalen’

Tegelijkertijd blijkt uit andere reacties dat er ook ongemak is. „Door de seksualisering van de maatschappij zie je dat een vrouwelijke bovenlijf meteen als iets seksueels wordt gezien.”

Een woordvoerder van wethouder Mbarki is bekend met de wens van Rooderkerk. „Tegelijkertijd krijgen wij geen signalen dat deze wens leeft onder Amsterdamse zwembadbezoekers. Intussen zijn wij aan het kijken hoe we dit zo goed mogelijk zouden kunnen organiseren”, zegt zij. „Wij hopen hier zo snel mogelijk meer duidelijkheid over te hebben, dit kan mogelijk na de zomer worden.”