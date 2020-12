Ruim 15.000 kilo hasj op sleepboot uit Zwijndrecht

Dat melden Nederlandse bemanningsleden van boten die er in de buurt hebben gevaren en wordt bevestigd in een bericht van de Spaanse dienst Agencia Tributaria. Analisten van het Office of Maritime Intelligence (OIM) van de Regional Customs Surveillance Area in Galicië beschouwden het schip als verdacht. Dit vanwege de ouderdom, recente verkoop en afwezigheid van commerciële activiteiten. Ook ontbrak het aan sleepcontracten. Daarom werd woensdagochtend een controle uitgevoerd.

Vijf bemanningsleden op de boot zijn aangehouden. Drie van hen hadden de Marokkaanse nationaliteit, twee kwamen uit Bangladesh. Het schip heette oorspronkelijk de Cyklop met nummer IMO 6605448, maar had een ’nieuwe identiteit’ doordat een van de letters was zwartgelakt. Nu stond er ’Cyklo’ op de boeg van het schip. De bestemming van het schip was onduidelijk. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

De drugs zijn vermoedelijk vanuit Marokko aan boord gebracht. Dat kan in een haven, maar ook op zee zijn gebeurd. Marokkaanse hasj wordt in grotere boten en ’go fast’ speedboten naar hoofdzakelijk de Spaanse kust, maar ook naar België, Frankrijk en Nederland gesmokkeld. In Rotterdam worden jaarlijks enkele tonnen onderschept. De handelswaarde van de partij is ongeveer twaalf miljoen euro, de straatwaarde zo’n 180 miljoen.

