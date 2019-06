Chaos op ring A10

Vanochtend om kwart voor zeven ontstond een groot ongeluk op de oostring, waarbij negen auto’s op elkaar botsten. „Daardoor moesten er drie rijstroken dicht en liep de vertraging al snel op naar een uur”, vertelt een woordvoerder van ANWB Verkeersinformatie. „Mensen willen dan natuurlijk omrijden via de westkant, maar dat is ook niet aan te raden. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht hebben er namelijk grondverschuivingen plaatsgevonden op de spitsstrook van de west- en zuidring. Die strook is afgesloten en daardoor loopt het daar ook helemaal vast.”

Rond negen uur stond er daarom in totaal bijna drie uur file op de A10. Inmiddels is die weer iets afgenomen naar ruim twee uur, omdat de bergingswerkzaamheden van Rijkswaterstaat op de oostring ten einde zijn. Tussen Landsmeer en afrit Watergraafsmeer loop je echter nog altijd een uur vertraging op. Ook op de aanvoerroutes naar de A10 is het chaos. Zo staat er op de A1 tussen Blaricum en knooppunt Watergraafsmeer nog zo’n driekwartier aan file. Wie op de A4 tussen de knooppunten De Hoek en De Nieuwe Meer reist, moet rekening houden met 25 minuten extra reistijd.

De ANWB raadt reizigers daarom ook aan om Amsterdam in zijn geheel te mijden. „Wacht, als het kan, nog even met rijden. Want je komt toch vast te staan. Of probeer om te rijden via alternatieve routes.”

