Circa 280.000 kippen gedood na ontdekking vogelgriep in Lunteren

In een straal van 1 kilometer rondom de getroffen bedrijven liggen nog vijf pluimveebedrijven. De dieren van deze ondernemingen worden uit voorzorg ook gedood. Bij 52 andere bedrijven vlakbij wordt onderzoek gedaan naar vogelgriep.

In Lunteren is dit jaar al vaker vogelgriep gevonden. Vorige week was dat voor het laatst. Het is een gebied met veel pluimvee. In de 10 kilometerzone rond de getroffen ondernemingen zijn meer dan 230 pluimveebedrijven te vinden. In deze zone geldt een vervoersverbod.

Al maanden is er vogelgriep in ons land. Sinds oktober vorig jaar geldt daarom een ophokplicht voor vogels bij commerciële pluimveehouders. Veel landen in Europa hebben te maken met vogelgriep.