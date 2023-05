Na regen komt... nog meer regen: kletsnatte week voor de boeg

Maandag begon erg mistig, er was zelfs sprake van code geel in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Noord-Brabant.

De rest van de dag wordt het overigens niet koud. De zon warmt de lucht in de oostelijke helft van het land op naar 20 tot 22 graden. Daarbij ontstaan stapelwolken en enkele hiervan groeien uit tot een bui, mogelijk met onweer. In het westen neemt later de bewolking geleidelijk toe en in de kustprovincies wordt het maximaal 18 of 19 graden. Op de stranden langs de westkust en op de Waddeneilanden kan soms mist van zee voorkomen. In deze mist is het slechts een graad of 11, zo meldt Weeronline.

Dinsdag wordt kletsnat, zo luidt de voorspelling. Er trekt een groot regengebied over ons land, pas tegen het eind van de middag wordt het vanuit het westen enigszins droger. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden.

Ook woensdag is wéér een paraplu nodig. In de loop van de dag trekken van west naar oost enkele buien over het land. Tijdens de zwaarste buien is kans op onweer of wat hagel. Het wordt met een maximumtemperatuur van 16 graden iets frisser dan voorgaande dagen.

Opknappen

Donderdag wordt het wat rustiger. De zon laat zich wat vaker zien en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt maximaal 19 graden.

De rest van de week zien we de zon regelmatig. Er zullen nog enkele buien vallen, maar vergeleken dinsdag en woensdag is het veel minder nat. „Overdag stijgt het kwik naar zo’n 16 graden in de kustgebieden tot 20 graden in het zuiden en oosten van het land. De minima komen uit rond een graad of 8. Dit zijn vrij gebruikelijke temperaturen voor half mei”, aldus Weeronline.