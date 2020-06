Wildwest in Tilburg: drie schietpartijen in drie dagen tijd

De Tilburgse kapperszaak die zaterdagnacht onder vuur werd genomen. Ⓒ De Telegraaf

Tilburg - Ongekende wildwesttaferelen in Tilburg. Donderdag werd een auto met daarin ook een minderjarige beschoten, vrijdag werd er een 42-jarige man neergeschoten in het bijzijn van zijn 10-jarige zoontje en zaterdagnacht werden een bovenwoning en ondergelegen kapperszaak onder vuur genomen. Na dat laatste incident werd in de buurt een achtergelaten kalasjnikov gevonden.