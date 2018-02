Beursverslag: Stevige winterdip voor AEX

Redactie DFT

„De schrik bij beleggers zit er goed in”, zei marktanalist Ron van der Does (IG). „De beurzen zijn zeer volatiel. Ik verwacht dat dit voorlopig ook zo blijft, want beleggers gaan nu nadenken over de samenstelling van hun portefeuille. Ook hebben zij een alternatief voor aandelen gekregen, omdat de rente op dertigjarige Amerikaanse staatsobligaties inmiddels boven de 3% staat”, aldus de beursman.

De Midkap leverde vandaag 2% in op 800,46 punten. De koersenborden in Parijs (-2,4%), Frankfurt (-2,3%) en Londen (-2,4%) kleurden eveneens rood. Wall Street opende vanmiddag bijna 2% lager, maar koerste rond de slotbel in Amsterdam 0,4% tot 0,6% in het rood.

Ook beleggingsstrateeg Ralph Wessels (ABN Amro MeesPierson) schrijft de wereldwijde neergang op de beurzen toe aan de stijging van de obligatierentes in de afgelopen weken. „Vooral de snelheid waarmee de lange rentes zijn opgelopen, boezemt angst in. Mede door de angst dat de inflatie gaat oplopen. In de VS ging de tienjaarsrente in een paar weken van 2,4% naar 2,8%. Beleggers vragen zich af of het beeld dat ze eerder hadden, aangepast moet worden. Wij zien al dat ze meer renteverhogingen door de Amerikaanse Fed en zelfs van de ECB inprijzen.”

Wessels meent dat er nu wel erg veel negativisme is. „En dat terwijl het onderliggende beeld van de economie en de bedrijfswinsten gewoon goed is. Beleggers doen er verstandig aan rustig te blijven. De correctie zouden ze zelfs kunnen aangrijpen om aandelen voor de lange termijn te kopen.”

In de AEX belandden verzekeraar NN onderaan met een verlies van 4,1%. Maritiem dienstverlener SBM Offshore werd 3,7% minder waard.

Bij de middelgrote fondsen stond TomTom onderin met een min van 8,7%, na in de ochtendhandel zelfs 10% lager te hebben gestaan. Het navigatieconcern waarschuwde dat de omzet dit jaar met ruim 11% gaat dalen door de tegenvallende verkoop van sporthorloges.

Flow Traders blonk uit met een winst van 10,7%. De flitshandelaar profiteert juist van sterke schommelingen van aandelenkoersen. Flow Traders liet bovendien weten te voldoen aan de Europese kapitaalvereisten en dat het dividend daarom gewoon kan worden uitgekeerd. Dat klonk beleggers als muziek in de oren.

