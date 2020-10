Man zakt voor rijexamen, rijdt toch naar huis

Zijn rit huiswaarts duurde echter niet heel lang. „Hij was vanuit zijn woonplaats Amsterdam naar het CBR in Arnhem komen rijden om examen te doen”, aldus de politie. Wijkagenten uit De Laar in Arnhem hielden de automobilist op zijn terugweg staande. „Hij dacht goed genoeg te kunnen rijden. Wij dachten van niet”, meldt de politie via Instagram.

Iedereen die met een motorrijtuig de Nederlandse wegen op wil, moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Dat staat omschreven in de Wegenverkeerswet 1994.