Verpleegkundigen spreken steun uit voor zorgakkoord, brancheorganisatie ActiZ tekent niet

V&VN, een organisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, benadrukt wel dat er nog „belangrijke aandachtspunten” zijn, wil het zogeheten Integraal Zorgakkoord (IZA) een succes worden.

Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg de komende jaren naar verwachting sterk toe. In het IZA staan allerlei maatregelen om te voorkomen dat de sector vastloopt. Zo zou meer ingezet moeten worden op preventie en efficiënter gewerkt moeten worden. Volgens uitgelekte conceptversies moet complexe zorg meer worden geconcentreerd en wordt het bijvoorbeeld lastiger gemaakt om zorgverleners in te huren die geen contract hebben met een zorgverzekeraar.

De inzet op het voorkomen van ziekte is voor V&VN een belangrijk punt. Ook voornemens voor investeringen in de wijkverpleging en in opleidingen zijn volgens de organisaties positieve punten.

Samenwerking

De doelstellingen kunnen wel alleen worden bereikt als goed wordt samengewerkt tussen allerlei verschillende partijen in de zorg, aldus V&VN. De organisatie doelt dan op de huisartsen, aanbieders van wijkverpleging en verzekeraars. Zij moeten er bijvoorbeeld samen voor zorgen dat meer zorg thuis kan plaatsvinden.

„We staan aan de vooravond van moeilijke keuzes in de zorg, we merken nu al dat het vastloopt”, stelt V&VN verder. „Juist daarom is het zo belangrijk dat we als beroepsgroep verantwoordelijkheid nemen in dit zorgakkoord.”

Huisartsen bepalen maandagavond tijdens een ledenvergadering van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) of zij het zorgakkoord al dan niet steunen. Dat is geen gelopen race, want vanuit die beroepsgroep kwam de afgelopen dagen felle kritiek op het akkoord.