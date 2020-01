Nieuwe challenge blijkt ingewikkelder dan gedacht

Ⓒ Jax Kranitz

Amsterdam - Wie nog op zoek is naar een interessante, fysieke uitdaging kan zich wagen aan de zogenoemde ’flex challenge’. De uitdaging is werd onder meer uitgevoerd door de Amerikaanse Jax Kranitz ging viraal. De uitdaging lijkt heel simpel: ga op je buik liggen en sta op. Maar er is een valkuil: je mag niet op je rug of zij rollen en ook je handen mag je niet gebruiken.