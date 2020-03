Grote drukte op site Belastingdienst, veel storingsklachten

"Lukt het niet om aangifte te doen? Door grote drukte laten we op dit moment niet iedereen inloggen op Mijn Belastingdienst. Probeer het later nog eens, je hebt tot 1 mei de tijd", aldus de Belastingdienst. Ook wordt erop gewezen dat de app hiervoor kan worden gebruikt.

Allestoringen.nl heeft al duizenden klachten binnengekregen. Op die website melden mensen onder meer dat ze wel kunnen inloggen, maar dat hun gegevens niet worden geladen, om er vervolgens uit te worden gegooid.

Sinds zondag kunnen Nederlanders weer belastingaangifte doen. Miljoenen particulieren en ondernemers doen dat over het jaar 2019. Vorig jaar deden maar liefst 470.000 mensen hun aangifte al op de eerste dag. Nog nooit waren dat er zoveel.

„Zoals vele voorgaande jaren is de site amper te bereiken en worden er geen gegeven opgehaald. Wat een puinhoop bij de Belastingdienst!!”, mailt een boze Yves. Ook mailer Hille is niet te spreken over de fiscus: „Eerst gooit het systeem je er uit als je gegevens worden opgehaald en nu geeft het storing aan. Leuker kunnen ze het niet maken......”