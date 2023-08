Trump heeft zich gemeld bij gevangenis in Atlanta

Rond het betonnen cellencomplex in een buitenwijk van Atlanta was de bewaking enorm. Rijen agenten, deels met bivakmutsen en automatische wapens, hielden belangstellenden de hele dag op afstand. De lokale sheriff sprak van een ’harde lockdown’.

Primetime booking

Op de toegangswegen naar de gevangenis hoopten Amerikaanse tv-ploegen een glimp op te vangen van Trump, die met zijn privévliegtuig in Atlanta aankwam en in een lange kolonne over afgezette snelwegen naar de gevangenis werd gebracht. Daar hadden zich de nodige aanhangers met vlaggen verzameld. De hoofdrolspeler liet lange tijd op zich wachten, waardoor lokale autoriteiten uren moesten duimendraaien. Na een aanvankelijke aankondiging dat hij ’s middag zou arriveren, verschoof dat moment naar de avond. Nieuwszenders spraken van een primetime booking. Het grootste nieuwsmoment was evenwel achter gesloten deuren: het maken van de mugshot, de roemruchte ’boevenfoto’. Trump heeft 200.000 borg betaald om weer direct vrij te komen.

De info over Trump na zijn 'booking'

Terug op het vliegveld uitte Trump, die nog geen uur in Atlanta was, zijn ongenoegen over de gang van zaken. „Dit is een trieste dag voor de Verenigde Staten. Ik heb niets verkeerd gedaan. We hebben alle recht een verkiezing te betwisten die oneerlijk was.”

Eerder op de dag hadden anderen van de in totaal achttien verdachten zich bij de gevangenis gemeld, onder wie de vroegere Witte Huis-stafchef van de oud-president, Mark Meadows. Een strijdvaardige Rudy Giuliani was woensdag al naar Georgia afgereisd. Hij zei te zullen vechten voor de vrijheid van Amerikanen. „Ik heb zelfs de maffia verslagen”, sprak de oud-burgemeester van New York strijdlustig.

Langs de route van de luchthaven naar het huis van bewaring waren meerdere aanhangers van Trump aanwezig.

De aanklager in deze vierde strafzaak, Fani Willis, laat er ondertussen geen gras over groeien. Zij heeft de rechter gevraagd om de behandeling van de strafzaak komend oktober te beginnen. Aanvankelijk wilde de aanklager inzetten op 4 maart 2024, de dag voor Super Tuesday, maar ze vervroegde die streefdatum na een verzoek van een van de verdachten om een snelle afhandeling.

Bezwaar

Trump, die op de valreep nog een wijziging in zijn advocatenteam aanbracht, heeft direct bezwaar gemaakt. Bij de andere drie strafzaken poogden zijn advocaten de inhoudelijke behandeling over de presidentsverkiezingen van 2024 heen te tillen. Zonder succes; de zwijggeldzaak in New York begint komend maart, de documentenzaak in Florida twee maanden later. De rechter in Washington buigt zich nog over een verzoek van speciale aanklager Jack Smith om dat proces begin januari te starten.

Trump arriveert bij de Fulton County Jail in Atlanta, Georgia.

De stapeling van strafzaken brengt Republikeinen ertoe in de vervolging een politieke agenda te zien van de Democraten. De regering-Biden zou justitie tot politiek wapen hebben gemaakt met de bedoeling om de belangrijkste concurrent te bedelven onder rechtszittingen, zodat Trump minder tijd en geld heeft om campagne te voeren tegen de zittende president.

Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden zijn nu een onderzoek begonnen naar aanklager Willis in Georgia. Zij willen bewijzen dat haar strafzaak politiek gemotiveerd is. De parlementariërs willen onder meer tekst en uitleg van Willis, een gekozen Democraat, waarom zij een strafzaak start in de verkiezingscampagne, terwijl ze haar onderzoek al in februari 2021 begon.