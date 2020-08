Repen uit Hema-schappen gehaald om salmonella

De producent, Hand2mouth, haalt om dezelfde reden ook repen met de naam Eat Natural Brazil & sultana with peanuts and almonds terug. In alle gevallen gaat het volgens de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) om repen met diverse houdbaarheidsdata. De besmetting geldt niet voor andere repen van deze merken.

Vrijdag waarschuwde supermarktketen Jumbo voor salmonella in een kruidenmix. Deze Mix Indiase Garam Masala van het eigen merk werd uit de schappen gehaald.