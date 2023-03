Minister Harbers na wegenbouwstop: onderhoud moet bloedbad voorkomen

VVD’er Harbers werd donderdag in de Tweede Kamer op de pijnbank gelegd door Kamerleden. Onlangs besloot het kabinet dat voorlopig vrijwel geen nieuwe wegen in Nederland mogen worden aangelegd, vanwege de stikstofproblematiek. Kamerleden wijzen op recente rapporten waaruit blijkt dat regio’s in bijvoorbeeld de Kop van Noord-Holland, Drenthe en het hoge Noorden achtergesteld worden door Den Haag. Onder meer op het gebied van bereikbaarheid en goede infrastructuur zijn de belangen van het landelijk gebied jarenlang veronachtzaamd, zo stelden onder meer PVV, CDA, PvdA, CU en SGP. Dat er nu een streep door vrijwel alle nieuwe wegenbouwprojecten gaat, begrijpen zij niet. Sterker nog: niet in elke regio of gebied speelt de stikstofproblematiek, klinkt het. Kamerleden en provincies roepen daarom juist op om te kijken wat wél kan, in plaats van een algehele wegenbouwstop.

Toch houdt minister Mark Harbers vast aan zijn slechte boodschap. Volgens hem is ‘de enige realistische keuze’ een stop op nieuwe infrastructuurprojecten. Nog los van het gebrek aan deskundigen die de stikstofberekeningen kunnen voeren, is er volgens de minister geen stikstofruimte beschikbaar voor nieuwe infrastructuurprojecten, behalve voor nog lopende projecten en zaken die nog onder de rechter zijn. Ook andere onderdelen van het mobiliteitsbeleid worden op de lange baan geschoven.

Sneer

„De minister-president zei deze week nog dat de modellen niet kloppen en dat daar snel verandering in moet komen”, sneert PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop, daarbij verwijzend naar het bericht dat Rutte zei dat er meer aandacht en geld naar de regio’s moet gaan. „Maar minister Harbers zegt nu dat alle nieuwe projecten dit jaar nog even moeten wachten. Wat is zo’n uitspraak van Rutte dan waard? Het voelt ongeloofwaardig, als we nu al weten dat alle regio’s nog maar even moeten wachten op nieuwe investeringen.”

Dat het aanleggen van toekomstige infraprojecten nu met een pennenstreep geblokkeerd wordt, steekt Kamerleden. „Zo verder gaan lijkt mij heel schadelijk”, zegt ook Kamerlid Barry Madlener (PVV). Hij wil dat het stikstofbeleid op de schop gaat. Die oproep klinkt ook uit provincies. De provincies Overijssel en Gelderland uiten in een brief ook snoeiharde kritiek op het rijksbeleid en wijzen erop dat het buitengebied juist beter bereikbaar moet worden en stikstofbeleid ook ruimte moet bieden aan een goede ontsluiting van het platteland.

Harbers kan de Kamerleden en provinciebestuurders echter niet geruststellen. Hij zegt dat hij ‘realistisch’ wil zijn. „Uit de stikstofberekeningen blijkt meestal dat je een stikstofopgave hebt en dat is mitigatie. We weten allemaal hoe ingewikkeld het is om stikstofruimte op te kopen. Ik zie in alle realiteit geen ruimte voor nieuwe grote projecten.”

Risico’s

Harbers beleid levert wel allerlei risico’s op, erkent hij. Mensen dreigen bij Rijkswaterstaat weg te gaan, bedrijven en aannemers kunnen onderuit gaan. Een derde gevolg is dat wij nóg afhankelijker worden van de bestaande wegen. De minister zegt dat die bestaande infrastructuur ook nog eens sneller verslechtert nu wegen intensiever worden gebruikt en (elektrische) auto’s en vrachtwagens zwaarder zijn geworden. Toch bepleit hij geen koerswijziging.

Volgens de minister moet het geld dat beschikbaar was voor infrastructuur maar besteed worden aan beheer en onderhoud van bestaand asfalt. „Het is als minister van Infrastructuur altijd groots en meeslepend om grote nieuwe projecten te openen. Er wordt vaak neergekeken op instandhouding, maar dat is hartstikke sexy”, beweert de VVD’er. Hij denkt met die koerswijziging Nederland een ‘enorme dienst’ te bewijzen.