Gevoelige nederlaag dreigt voor partij Johnson

De kandidaat van de pro-Europese Liberal Democrats wordt gezien als favoriet om het district in Wales te veroveren. Dat is nu nog in handen van de Conservatieven. Johnson kan een nederlaag niet gebruiken. Zijn Conservatieven hebben toch al geen meerderheid in het Lagerhuis en zijn daarom afhankelijk van gedoogsteun van de Noord-Ierse partij DUP.

In Brecon and Radnorshire stemde in 2016 een nipte meerderheid van de kiezers (circa 52 procent) voor een vertrek uit de EU. Antibrexitpartijen als de Green Party (Groene Partij) en Plaid Cymru doen donderdag niet mee aan de verkiezing. Zo hopen ze de winkansen van de Liberal Democrats te vergroten.

De Conservatieven hebben vermoedelijk meer last van concurrentie, omdat de Brexit Party van Nigel Farage wel op het stembiljet staat. De uitslag wordt vrijdagochtend verwacht.