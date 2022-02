Kaag: Poetin speelt ultiem gevaarlijk spel

Kaag wil wel „op korte termijn: kijken of Nederland meer geld aan defensie moet uitgeven, nu vanwege de oorlog in Oekraïne „de situatie zo drastisch is veranderd”, zo zei ze. In haar rol als partijleider zegt ze „dat het belangrijk is dat we meer doen. Vrede en veiligheid krijg je niet gratis.”

Kaag - tegenwoordig minister van Financiën maar in het verleden topdiplomaat en minister van Buitenlandse Zaken - zei zondagavond bij OP1 dat de Russische president Vladimir Poetin een „ultiem gevaarlijk spel” speelt door te dreigen met nucleaire wapens. Volgens Kaag bestaat een risico dat ’we verder afdrijven door een fout of escalatie’ aan de Russische zijde.

Op de vraag of Nederland is voorbereid op een kernoorlog antwoordde Kaag dat de dreiging vanuit Rusland ’heel gevaarlijk’ is, maar dat we als Europese Unie en NAVO ook rustig en deëscalerend moeten handelen.

’Krachtig’

Sinds de oorlog uitbrak, is de beantwoording door de EU „krachtig”, aldus de minister. „Maar of het genoeg is, dat weten we nog niet.” Eerder had onder meer Polen kritiek op de sanctiepakketten van de EU. Die zouden niet ver genoeg gaan, bijvoorbeeld omdat Russische banken toegang zouden houden tot het internationale betaalsysteem SWIFT. Inmiddels is een aantal banken uitgesloten van dit systeem.

Kaag zei dat Nederland onder meer kijkt naar Russische trustpartijen in Nederland. Mogelijk worden daar ook financiële sancties aan gekoppeld. Onduidelijk blijft wanneer en hoe dat gebeurt.

Volstrekt onduidelijk

Kaag wil ook niet zeggen wat Nederland doet als Rusland daadwerkelijk overgaat tot een nucleaire aanval en de NAVO bijvoorbeeld wil terugslaan. Ze benadrukt dat er nu geen sprake is van een kernoorlog, „maar überhaupt het dreigen is een eerste stap.”

Onduidelijk is ook welke acties het Nederlandse kabinet neemt in geval zo’n actie wordt ingezet en welke voorbereidingen daarvoor (al dan niet) worden getroffen. Ook blijft volstrekt onduidelijk hoe de communicatie (en voorbereidingen) -bij een dreigende kernaanval- naar de Nederlandse bevolking er de komende tijd uit zal zien.

Kerntaak Nederland

Nederland heeft een zogeheten kerntaak binnen de NAVO: als de NAVO besluit om een kernwapen in te zetten, dan helpt Nederland daarbij. De NAVO heeft telkens benadrukt niet tegen Rusland te vechten, zolang NAVO-lidstaten niet worden aangevallen. Kaag zegt ook over dit scenario niet te willen speculeren.

Kaag zei wel in kaart te willen brengen of (en welke) maatregelen getroffen kunnen worden om Nederlanders tegemoet te komen in de kosten van de stijgende energierekeningen. „Dat slaat mensen in hun portemonnee”, aldus de minister. Ze stelt onder andere op ’Europees niveau’ te kijken welke compensatieregelingen daarvoor kunnen worden opgetuigd.