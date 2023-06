Nederlandse trainers van Oekraïense militairen vervolgd voor cokegebruik

Vier militairen van de 13 Lichte Brigade worden aangeklaagd en ontslagen. Nog onduidelijk is of een grotere groep zich in het uitgaansleven van Newcastle schuldig heeft gemaakt aan drugsgebruik. Het viertal wil het ontslag aanvechten.

Nederlandse militairen doen in Noord-Engeland samen met de Britten mee aan Interflex, een spoedopleiding om Oekraïners in vijf weken tijd voor te bereiden op de strijd aan het front tegen de Russen. De training werd de afgelopen maanden verzorgd door het Korps Mariniers, maar nu heeft de Lichte Brigade het instructeurswerk overgenomen. Ze trainen de Oekraïners op gebruik van wapens, vechten in een stedelijke omgeving, het zuiveren van huizen en het vechten in loopgraven.

Bij de Nederlandse krijgsmacht geldt een ’zero tolerance’-beleid als het gaat om drugsgebruik. Ontslag is automatisch het gevolg. Volgens defensie zijn drugs en de verantwoordelijkheid over wapens nooit te combineren.