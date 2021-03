Terrassen nog niet open: ’Daar ben ik heel eerlijk in’

Het demissionaire kabinet kondigt volgens de CDA-bewindsman maandag tijdens de volgende persconferentie niet aan dat terrassen vanaf dan bemand kunnen worden. Maar ook een week later is dat niet mogelijk, denkt hij. „Ik zie dat niet gebeuren, zeg ik heel eerlijk.”

Eerder werd al duidelijk dat het demissionaire kabinet aanstuurt op verlenging van de lockdown en de avondklok. Maandag is een ’weegmoment’, maar verlenging van de avondklok na 15 maart lijkt een feit. Grapperhaus geeft toe dat het huisarrest na 9 uur ’s avonds wat hem betreft ook niet als eerste van tafel hoeft. „Ik heb veel liever dat we voor ondernemers wat ruimte hebben, dat we wat kunnen doen voor het hoger onderwijs.”

’Spertijd’

Eerder werd juist gezegd, ook door premier Rutte, dat de omstreden ’spertijd’ zo snel mogelijk moest verdwijnen. Maar de ministersploeg ziet acceptatie in de maatschappij, waardoor dat is verschoven. „Mensen groeien mee met de maatregel hè”, zei Grapperhaus. „Peilingen laten ook zien dat burgers steeds meer denken: hé verrek, laten we dit maar even doen.”

Dit weekeinde hakt het kabinet definitief de knoop door. Maandag is er weer een persconferentie.