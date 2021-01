Nederlandse reizigers gestrand in buitenland: ’Van kastje naar de muur gestuurd’

Antoine van Hulst & Aurore van der Meulen Ⓒ Eigen foto

Schiphol - Honderden Nederlandse luchtreizigers komen in problemen doordat zij corona al hebben doorgemaakt en dus niet negatief maar positief testen in de verplichte PCR-test. Zij kunnen daardoor niet in het vliegtuig stappen ondanks papieren van de plaatselijke overheid dat ze niet besmettelijk zijn. Dat blijkt uit de vele reacties van gestrande Nederlanders op een oproep van De Telegraaf. „Het is vreemd dat we zo moeilijk naar ons eigen land kunnen terugkeren”, is de rode draad.