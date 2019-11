Prins Andrew nu het zwarte schaap in koninklijk sprookje

Andrew is nu het zwarte schaap. Ⓒ AFP

Londen - Dagblad The Sun heeft de wedstrijd om de beste chocoladekop weer gewonnen. Met ‘Prince Endy’ was de grootste krant van het land net wat vindingrijker dan de ‘Outcast’-kop van The Daily Mail. Met ‘I’m sorry, mummy’, was het duidelijk dat ze onder tijdsdruk stonden bij The Daily Mirror. Volgende keer beter, waarschijnlijk morgen al.