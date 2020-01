Impeachment onder controle

Mitch McConnell heeft de impeachment volledig in de hand. Ⓒ Foto EPA

WASHINGTON - De impeachment-zaak tegen president Trump wordt door Democraten tot in detail uitgelegd, ondersteund door video en ander bewijs. Maar president Trump hoeft zich nog geen zorgen te maken. Voorlopig heeft de Republikeinse leider in de senaat Mitch McConnell de zaak volledig in de hand.