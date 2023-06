Aantal renners onwel door hitte bij hardloopwedstrijd Maastricht

MAASTRICHT - Tijdens de hardloopwedstrijd Maastrichts Mooiste is zondag een aantal renners onwel geworden, zo meldt Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Een woordvoerder vertelt dat ambulances en de brandweer op de Markt in Maastricht aanwezig waren om hulp te bieden aan de hardlopers die vermoedelijk bevangen waren door de hitte. Het is niet duidelijk om hoeveel lopers het gaat en hoe ze eraan toe zijn.