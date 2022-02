Stemwijzer voor laaggeletterden en mensen met een beperking

„Soms is het best lastig om te snappen wat er nou precies wordt bedoeld met een stelling”, zegt de 21-jarige Wouter die een licht-autistisch is. „Eigenlijk werd het stemmen voor veel mensen onmogelijk gemaakt.”

„Wat bedoelen ze precies?”, dat vroeg Wouter zich regelmatig af bij het invullen van een stemwijzer. Onbegrijpelijk woordgebruik stoot een grote groep stemmers met een beperking of taalachterstand enorm af. „Het merendeel van deze groep stemt helemaal niet”, zegt Jacques de Wit van Leer Zelf Online, die de begrijpelijke stemwijzer Steffie samen met de doelgroep heeft ontwikkeld.

Laageletterdheid

In totaal gaat het om 3,5 miljoen mensen in Nederland met een verstandelijke beperking, laaggeletterdheid of die bijvoorbeeld anderstalig zijn. „1,4 miljoen mensen hebben een verstandelijke beperking. Uit eerder onderzoek van de Kiesraad bleek dat vijfentwintig tot vijftig procent van deze groep aangaf niet te gaan stemmen omdat zij het stemproces en de stemwijzer niet begrijpen”, legt de directeur van Leer Zelf Online uit.

„Soms staan in stellingen woorden als sociaal-economische wijk’. Wij hebben er samen met de doelgroep van gemaakt ’wijken waar rijke mensen wonen’, zegt De Wit. Ook het woord coffeeshops verdient uitleg. „Mensen die de taal niet goed machtig zijn, denken aan een zaak waar je een bakkie koffie kunt drinken. Dus ’plek waar je drugs kunt kopen’ is wel zo duidelijk.”

Woningtekort

Dennis, die ook licht-autistisch is, kan zich nog een stelling herinneren die hij totaal niet begreep. „Het woningtekort aanpakken door hoogbouwprojecten. Ik had geen idee wat hoogbouwprojecten zijn. Soms moet ik stellingen meerdere keren lezen voordat ik die überhaupt begrijp door al die moeilijke woorden. Deze stemhulp van Steffie is echt ideaal.”

Stemhulp Steffie werd voor het eerst met veel succes ingezet tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Toen maakte meer dan één miljoen mensen hier gebruik van. Aan de hand van filmpjes en gesproken tekst legt Steffie op een eenvoudige manier uit hoe de verkiezingen en het stemproces werken. Via de website hoewerkstemmen.nl kan iedereen stemles volgen en het aangepaste Kieskompas doen. Door op een moeilijk woord te klikken wordt extra uitleg gegeven. „Ik denk echt dat veel mensen nu wel gaan stemmen”, voorspelt Dennis.

Mark Rutte

De gemeenten Den Haag, Hoorn, Diemen, Arnhem, Midden-Groningen, Sittard-Geleen en Utrecht trokken onder meer de portemonnee voor de stemhulp. Kavita Parbhudayal, coördinerend wethouder Toegankelijkheid in Den Haag, is enthousiast. „Dit is geweldig. Op deze manier kunnen mensen die moeite hebben met de gewone stemwijzer beter een keuze maken op welke partij zij gaan stemmen. Steffie en de stemles passen heel goed in onze plannen voor een toegankelijke stad.” Raymond (31) zat in het panel voor de Haagse stemwijzer en is blij ’dat die nu makkelijker te begrijpen is’. Hij weet al dat hij op de VVD wil stemmen. „Maar eigenlijk zou ik het liefst op Mark Rutte stemmen.”

De vijftien deelnemende gemeenten zijn ’een mooi begin’, volgens de Wit. Hij hoopt dat er over vier jaar nog meer gemeenten aanhaken. „Dit geeft deze groepen mensen net even dat extra zetje om wel naar de stembus te gaan. De wereld is door digitalisering voor mensen met een verstandelijke beperking echt te complex geworden. Neem alleen al de coronapas, dat was voor veel mensen echt veel te ingewikkeld.”

„Eigenlijk gek dat er nog niet zoiets was”, vindt Wouter. „Maar beter laat dan nooit.”