Hongerige fret loopt in val La Place

Het roofdier werd met een stuk rauwe kip naar een hoekje bij het restaurant gelokt. De fret, die volgens de dierenambulance een ’waanzinnige honger’ had, liep zo een draaghokje in, meldt de Gooi en Eemlander. „Rondom La Place heeft hij allemaal holletjes gemaakt, een medewerkster heeft hem daar ook al die tijd in de gaten gehouden voor ons. Voor het geval hij weer op zou duiken. Maar het dier bleef maar rond het restaurant scharrelen, op zoek naar iets te eten.”

De fret heeft geen chip, maar wel een boel teken. De dierenambulance vermoedt dat het beestje gedumpt is. Dinsdag wordt het dier naar de frettenopvang in Utrecht gebracht en nog eens goed onder de loep genomen, zegt een woordvoerder van Frettenvereniging Frettig Gestoord. De mogelijke eigenaar is welkom om zich te melden bij de opvang.