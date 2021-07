Reis naar ’Max’ vol hindernissen: ’Ben net 2 dagen te laat gevaccineerd’

Premium Financieel

Elon Musk en China bezorgen bitcoin slechtste tweede kwartaal ooit

Voor beleggers in de bitcoin is het afgelopen kwartaal teleurstellend verlopen. De digitale munt maakte het slechtste tweede kwartaal door in zijn historie. Nadat in april nog een record van bijna $65.000 werd neergezet, zette de bitcoin de voorbije maanden een duikvlucht in met een neergang tot net...