Dode man (41) in kapperszaak na koolstofmonoxidevergiftiging

De recherche deed tot middernacht onderzoek in de kapperszaak in Laren die nog maar pasgeopend zou zijn. Ⓒ Caspar Huurdeman

LAREN - Een 41-jarige man uit Laren is vannacht onwel geworden in een kapperszaak en later in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een koolstofmonoxidevergiftiging. De politie doet verder onderzoek om een misdrijf uit te sluiten.