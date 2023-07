Alice en haar gezin vluchten voor bosbranden op Rhodos: ’Avontuur rijker’

Het is al hartstikke donker op Rhodos als Alice Reumkens (39) uit Landgraaf zaterdagavond samen met haar kinderen Fenna (10), Bram (8) en haar man Patrick in een van de vele bussen zit. Ze zijn op weg naar badplaats Faliraki in het noorden van Rhodos. Daar hebben ze geen last van de bosbranden.

Lege stranden op Rhodos. Ⓒ ANP / Privéfoto