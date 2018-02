’Finaliste’ schoonheidswedstrijd verslaat 4000 meisjes maar blijkt man te zijn

Ⓒ Ilay Dyagilev / Instagram

Hij was al doorgedrongen in de finale van Miss Virtual Kazahstan toen hij toch moest vertellen dat het allemaal een grote grap was. Om aan te tonen dat bijna alle vrouwen dezelfde schoonheidstrends volgen, besloot Ilay Dyagilev voor de grap om mee te doen. Het 22-jarige model uit Kazachstan belandde in de eindstrijd en versloeg ondertussen bijna 4000 kandidates.