PvdA-fractievoorzitter skipt donordebat voor strandvakantie

Een woordvoerder van de partij bevestigt dat de PvdA-senator haar koffers heeft gepakt en samen met haar man op de zonovergoten eilandengroep is neergestreken. Op de vraag of het niet vreemd is dat de sociaaldemocrate verstek laat gaan zegt hij: „Dat is háár afweging.”

De Eerste Kamer hervat vandaag het debat over de donorwet van D66. Volgende week wordt er hoofdelijk over gestemd. De PvdA zit tot dusverre in dubio over de kwestie. Ook veel andere partijen vragen zich af of ze met het gevoelige plan moeten instemmen.

Senator Marleen Barth en haar man voormalig burgemeester Jan Hoekema zijn in opspraak. Barth bedelde bij de gemeente om huurkorting voor hun Wassenaarse ambtswoning. De sociaaldemocrate heeft inmiddels aan het PvdA-partijbestuur erkend dat het verkeerd was om om huurverlaging te vragen. Ze noemde het „niet handig.”

Of het koppel kan genieten van een rustige vakantie op de Malediven is de vraag. De anders zo paradijselijke eilandengroep verkeert in crisis. Zittend president Abdulla Yameen riep er maandag de noodtoestand uit.

