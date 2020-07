Voor het eerst in maanden geen coronadoden in New York

Het goede nieuws uit de metropool staat in schril contrast met de manier waarop het coronavirus zich in veel andere delen van de VS verspreidt. Florida meldde zondag meer dan 15.000 besmettingsgevallen. Dat is het hoogste aantal binnen een etmaal dat voor een staat is geregistreerd en verbreekt het record dat in april in New York was gevestigd. Ook in andere staten zoals Texas neemt het aantal coronabesmettingen in rap tempo toe.

Gouverneur Andrew Cuomo heeft advies, ventilatoren, maskers, beschermende kleding en medicijnen aangeboden aan staten waar het virus veel slachtoffers maakt. Sommige gezondheidswerkers gaan naar andere staten om het virus te helpen bestrijden.

Reizigers uit meer dan een dozijn staten die naar New York komen moeten verplicht 14 dagen in quarantaine. Inwoners van de staat worden nog steeds aangespoord gezichtsmaskers te dragen en sociale afstand te bewaren.