Man voor de rechter voor doodknuppelen vriendin: ’Er knapte iets bij mij’

Het briefje is mede de reden dat de rechtbank eerder een psychologisch onderzoek gelastte. De R. heeft bekend dat hij zijn partner doodsloeg.

Gebeld met ex

Na zijn gruwelijke daad belde hij met zijn ex, aan wie hij het opbiechtte. Zij belde de politie. Toen die arriveerde in Sint Willebrord, vertelde hij hen ook meteen dat hij met de knuppel had geslagen.