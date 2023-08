Ierland wil bergpas in eigen land terugkopen

DINGLE - De Ierse premier Leo Varadkar heeft interesse geuit in de aankoop van de iconische Conor Pass. Die bergpas in het zuidwesten van Ierland, die in privaat bezit is van de Iers-Amerikaanse zeventiger Michael Noonan, staat sinds deze week te koop. Meerdere Ierse nieuwssites berichten over het nieuws.

Conor Pass in het Ierse county Kerry. Ⓒ ANP