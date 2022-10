Vrouw (52) onthult gruwelijkheden: ’Russische commandant moedigde rest aan om me te verkrachten’

Alla was al eerder lastiggevallen door Russische soldaten, maar toen bleef het bij een doorzoeking van hun huis. Op 1 juli gingen de militairen verder. Alla en haar man werden op gewelddadige wijze ontvoerd. „Ze trokken zakken over ons hoofd en duwden ons in de koffer van een auto”, vertelt Alla. „Of jullie doen wat we zeggen of we zorgen ervoor dat niemand jullie ooit zal terugvinden”, zeiden de soldaten.

Alla en haar man werden naar een leegstaande kliniek gebracht waar ze tien dagen lang werden mishandeld. „De Russische soldaten riepen: ’We zullen Oekraïne uit jullie slaan’”, zegt de 52-jarige vrouw. „De commandant moedigde de rest zelfs aan om me te verkrachten.”

Elektrische shock

„Met een spijker die ik op de grond had gevonden, kerfde ik beschrijvingen van alle mishandelingen in de muren, omdat ik ervan overtuigd was dat ik daar zou sterven. Als mijn zoon me dan zou zoeken, kon hij ontdekken dat ik daar gestorven was.” Enkele journalisten van The Washington Post bevestigen dat er op de muur van de kliniek inderdaad woorden als „elektrische shock”, „uitkleden” en „pijnlijk” te lezen waren.

Na tien dagen besloten de Russen uiteindelijk toch om Alla en haar man vrij te laten. „Ik begrijp nog steeds niet goed waarom”, zegt Alla. „We werden geblinddoekt afgezet bij een tankstation.” Het koppel kon ondertussen naar een niet-bezet deel van Oekraïne vluchten. Mensenrechtorganisatie Human Rights Watch zegt weet te hebben van nog andere slachtoffers die in de kliniek zijn gemarteld.