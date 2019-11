IS-tak Somalië zweert trouw aan nieuwe leider

Een verwoeste truck afgelopen maand in Syrië na een aanval op een IS-kopstuk. Ⓒ AFP

MOGADISHU - De Somalische tak van terreurorganisatie IS heeft trouw gezworen aan de nieuwe leider van IS Abi Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi. De Somalische IS-afdeling in de Hoorn van Afrika is een belangrijke terreurcel buiten de hoofdgroep in Irak en Syrië.