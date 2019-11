OM: zes aanhoudingen voor financieren terrorisme

Amsterdam - Zes mannen zijn in Nederland en België aangehouden in een internationaal onderzoek naar terrorismefinanciering. Volgens het Openbaar Ministerie zouden zij in 2013 en 2014 in Turkije en Syrië vermoedelijk geld hebben overhandigd aan strijders van de Islamitische Staat (IS) of daaraan gelieerde personen. Het geld zou zijn ingezameld door een stichting met als doel „hulp te bieden aan oorlogsslachtoffers.”