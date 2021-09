Ondernemersclub ONL boos op Keijzer: ’Zulke uitspraken wekken geen vertrouwen’

Hij reageert daarmee op de uitspraken van Keijzer in De Telegraaf dat de invoering van de coronapas eigenlijk niet uit te leggen is. Laatst las Mona Keijzer in de krant hoe blij een vrouw was dat de coronapas wordt ingevoerd. „Ze zei: dan kan ik tenminste veilig naar het café. Toen dacht ik bij mezelf: wat is er toch gebeurd dat we inmiddels bang zijn geworden voor elkaar? Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn tenzij je een bewijs kunt laten zien, dan moet je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op? Ik ben staatssecretaris, maar ik ben ook een CDA’er. Mensen hóren bij elkaar.”

Biesheuvel vindt de uitspraken onbegrijpelijk en noemt de timing ongelukkig. „Inhoudelijk ben ik het wel met haar eens. Ik kan namelijk wel een volle Albert Heijn of Hema in, zonder een pas te tonen. Maar als ik naar een restaurant ga, moet je de pas wel tonen. Dat vind ik onbegrijpelijk.”

’Het verkeerde moment’

De ONL-voorzitter hekelt het moment waarop Keijzer de uitspraken heeft gedaan. „Dat neem ik haar kwalijk, dit is het verkeerde moment. Toen de beslissing werd genomen had ze moeten reageren en zeggen dat ze het er niet mee eens is. Ze had veel eerder aan de bel moeten trekken. Dit zorgt voor veel onrust onder ondernemers. Er is al niet veel draagvlak voor de coronapas en zulke uitspraken wekken geen vertrouwen.”

Volgens Biesheuvel valt het mee qua klachten vanuit zijn achterban. „Ondernemers willen omzet halen in plaats van de hele tijd te zeuren. Er is een besluit genomen en daar moet je je als ondernemer ook aan houden. Maar ik snap de frustratie bij sommige ondernemers, zeker vanuit de horeca en de evenementenbranche.”

’Weinig oog voor ondernemers’

Biesheuvel vindt verder dat het kabinet te weinig oog heeft voor ondernemers. „Het was vorige week natuurlijk een groot feest met het uitgeven van geld naar onder meer de zorg. Maar de rekening komt uiteindelijk terecht bij de ondernemers. Natuurlijk, we hebben anderhalf jaar steun gehad, maar geloof me: geen enkele ondernemer is daarvan op vakantie gegaan of een heeft een nieuwe auto gekocht.”

De ONL-voorman vindt dat het kabinet ondernemers in de staak laat. „We hebben te maken met lastenverzwaring, terwijl het kabinet heeft aangegeven voor lastenverlichting te gaan. Dat geeft een ongemakkelijk gevoel.”