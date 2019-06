Advocaat: Rechtbank moet Jos B. vrijlaten

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht terug.

„Er is onvoldoende grond om B. nog langer vast te houden”, aldus Roethof. „Zeker nu het lijkt dat de zaak maanden vertraging oploopt.” De forensisch coördinator van de zaak is onlangs door een ongeluk overleden, liet de officier van justitie woensdag tijdens de inleidende zitting in de rechtbank in Maastricht weten. Daardoor is er „een aanzienlijke achterstand” opgelopen.

B. heeft de beschuldigingen altijd ontkend, verder doet hij er het zwijgen toe.

"Letsel kan bijvoorbeeld door Nicky zelf veroorzaakt zijn"

De forensisch arts concludeert in een rapportage dat niet bewezen kan worden dat B. Nicky seksueel misbruikt heeft. Sporen van huidbeschadiging op het lijf van de jongen kunnen ook door andere activiteiten, bijvoorbeeld door de jongen zelf veroorzaakt zijn, aldus Roethof.

Iets dergelijks geldt volgens de raadsman voor de verdenking van het doden van Nicky, omdat het volgens de forensisch arts onmogelijk is een uitspraak te doen over de doodsoorzaak. „Dat betekent dat een levensdelict niet bewezen kan worden”, aldus Roethof. „Het bewijs is er niet en gaat er nooit komen”, zei Roethof.